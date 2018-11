Ceará tem a menor taxa de desemprego do Nordeste

Em entrevista ao Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior) desta quinta-feira, 15, o Supervisor da Disseminação das Pesquisas do IBGE no Ceará, Elder Rocha, relatou que a taxa de desocupação no Estado do Ceará caiu para 10,6% no terceiro trimestre de 2018, ante igual período em 2017, quando registrou 11,8%. O recuo foi de 1,1 ponto percentual.

Confira o que disse o Supervisor da Disseminação das Pesquisas do IBGE no Ceará, Elder Rocha sobre o assunto:

