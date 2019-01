Ceará tem primeira madrugada sem ataques desde o início da onda de atentados

Desde a chegada da Força Nacional de Segurança no Ceará no dia 4 de janeiro, os ataques na Grande Fortaleza vinham diminuindo de frequência. Nesta madrugada, após 13 dias de atentados, o Estado registra a primeira madrugada sem nenhuma intervenção criminosa ligada as facções.

Não foi registrado nenhuma ocorrência relacionada com os crimes de meia noite às 6 horas da manhã desta terça-feira (15). O último ataque que se tem registro foi às 23h desta segunda-feira (14), onde um ônibus foi incendiado no distrito de São Jerônimo, em Guaiúba, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Prisões

Aumentou para a 360 o número de pessoas presas ou apreendidas por participação nos atos criminosos registrados no Ceará. O balanço da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) corresponde até as 17h desta segunda-feira (14).

Medidas contra a violência

O governador Camilo Santana sancionou no último domingo (13), no Palácio da Abolição, as novas leis de enfrentamento à violência e ao crime organizado, aprovadas ontem em sessão extraordinária na Assembleia Legislativa. O pacote de medidas já foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) e passa a valer de imediato.

Lei da Recompensa

O governador do Ceará, Camilo Santana, disse nessa segunda-feira (14) que a Lei da Recompensa, aprovada nesse sábado (12), em sessão extraordinária na Assembleia Legislativa, vai pagar de R$ 1 mil a R$ 30 mil para quem fornecer informações que possam levar à prisão de autores de ataques no estado.