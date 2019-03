Clássico-rei: final de semana de muita expectativa no Cearense

O Campeonato Cearense promete muitas emoções nesse final de semana com o primeiro Clássico-rei do ano. A pitada a mais de emoção desse jogo é o fato de que será a primeira vez após 26 anos que as equipes se enfrentam estando as duas, simultaneamente, na série A. O Vozão vem de uma permanência na elite do futebol e já está mais habituado com a Série A, enquanto o Fortaleza vem de uma acesso no ano do seu centenário.

No Campeonato Cearense, o alvinegro defende a liderança, após o empate amargo de 1×1 com direito polêmica envolvendo o técnico Lisca, contra o Atlético Cearense.

Já o Fortaleza não vem bem na competição, amargando duas derrotas e um empate nos últimos três jogos, mas a vitória expressiva pelo placar de 4×0 contra o Confiança na Copa do Nordeste pode dar um novo ânimo ao tricolor.

O Fortaleza é o quinto colocado, se encontra fora da zona de classificação para a próxima fase, precisa dar uma resposta se quiser se manter competitivo e vencer o maior rival seria um retorno triunfante, enquanto o Ceará defende a liderança e precisa voltar a vencer após os dois últimos empate contra o Barbalha e o Atlético.

O jogo acontecerá na Arena Castelão e contará com torcida mista. Os ingressos já estão disponíveis para compra desde quinta-feira (8) e podem ser encontradas nos pontos de venda das equipes e online na Bilheteria Virtual. O mando de campo é do Fortaleza. Os clubes desembolsaram R$40 mil para ter arbitragem de fora.

Ton Silva