Domingos Neto fala sobre articulação entre Bolsonaro e PSD

Deputados federais do PSD se reuniram essa semana, em Brasília, com o presidente diplomado Jair Bolsonaro. O partido se articula para integrar a base do novo Governo.

Em entrevista ao Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior do Estado), o líder do PSD na Câmara Federal, Domingos Neto, falou sobre o encontro com o presidente eleito.

O deputado afirma que o PSD tem uma das maiores bancadas na Câmara e que está ciente de que o Congresso pautará discussões importantes para o país.

O presidente diplomado Jair Bolsonaro fez, nesta terça-feira, em Brasília, a pedido do deputado federal Domingos Neto (PSD), uma saudação ao povo cearense.