Novidade no Leão: o baixinho Madson, ex Santos, chega para reforçar o ataque

Novidade no Leão! Lembra do baixinho Madson? Aquele mesmo, que jogou com Neymar e companhia no Brasileirão de 2009. Após passagem pelo futebol estrangeiro ele retorna para o gramado brasileiro e, dessa vez, vestindo a camisa do tricolor cearense.

O meia meia atacante tem 32 anos e o anúncio de sua contratação veio pelo site oficial do clube, nesta quarta-feira, 26. O baixinho Madson, como era conhecido no Santos, tem 1,58 de altura, é canhoto e estava atuando pelo Al-Khor do Qatar. Na temporada 2017/18 atuou em 19 jogos e marcou 10 gols pelo clube estrangeiro.

Além do Al-Khor, o atleta teve passagens pelo Volta Redonda, Vasco, Duque de Caxias, América (RN), Santos e Atlético (PR).

Fica no clube

Além da vinda do zagueiro Patrick, anunciada pelo Deu Zebra, que estava no Oeste/SP durante a Série B 2018, o clube renovou por mais 1 ano com o também zagueiro Roger Carvalho.|

Foto – Reprodução

Roger Carvalho foi campeão da Série B com o Leão e fica no clube. O jogador tem 32 anos e passagens por grandes clubes do país, além do futebol português e italiano. Gostou da permanência do atleta?

Ficha técnica

Ficha Técnica Madson:

Nome: Madson Formagini Caridade

Data de Nascimento: 21/05/1986

Naturalidade: Volta Redonda (RJ)

Altura: 1,58 cm

Peso: 68 kg

Clubes: Volta Redonda, Vasco, Duque de Caxias, América (RN), Santos, Atlhetico (PR)

Ficha técnica Roger:

Nome: Roger de Carvalho

Idade: 32 anos

Naturalidade: Arapongas/PR

Posição: zagueiro

Pé preferencial: destro

Altura: 1,84m

Peso: 74kg

Clubes anteriores: Iraty, Rio Branco-PR, Olivas e Moscavide(POR), Guarani-MG, Figueirense, Genoa(ITA), Bologna(ITA), São Paulo, Vitória, Botafogo, Palmeiras, Atlético/GO.

Ficha técnica Patrick:

Nome: Patrick Marcelino

Idade: 24 anos

Naturalidade: Osasco/SP

Posição: zagueiro

Pé preferencial: destro

Altura: 1,75kg

Peso: 71kg

Clubes anteriores: Mirassol, Tanabi, Ferroviária, Boa Esporte, Kashiwa Reysol/JAP, Oeste.