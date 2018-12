Terça movimentada no Vozão: Ceará anuncia 5 jogadores

O mercado cearense no futebol estava meio parado, mas quando decidiu se movimentar não ficou por baixo. O Vozão anunciou nesta terça-feira, 18, nada mais, nada menos do que cinco contratações.

Jogadores retornando, atletas que atuavam no futebol estrangeiro e promessas da base vão dando pistas de como o alvinegro chega para o próximo ano.

O time do técnico Lisca contará com o meia Chico, atacante Willie e o zagueiro Charles. O meia tem 27 anos e estava longe do Brasil, no futebol coreano. Situação semelhante a do atacante Willie, de 25 anos, que estava na Suíça, jogando no Servette, onde fez 28 jogos em 10 gols.

“Estou muito feliz em retornar ao Brasil e para um time da grandeza do Ceará. A minha expectativa é a melhor possível. Eu vou me empenhar bastante para ajudar esse clube e alcançar grandes objetivos”, afirmou o atacante.

Quem volta a vestir a camisa do Vozão é o zagueiro Charles, que, pelo Vozão, esteve na campanha invicta da Copa do Nordeste de 2015. O zagueirão já contabiliza 102 jogos pelo clube, sendo 100 como titular, além de ter marcado três gols.

“Estou retornando para o clube e espero, que esse ano, possamos conquistar títulos e alcançar grandes objetivos. Estou muito feliz em voltar para o Ceará, onde fui muito feliz e me sinto em casa”, afirmou Charles.



O time, que em 2019 ano disputará cinco competições (Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Série A e Fares Lopes), também acertou a contratação do lateral direito Cristovam e do atacante Vitor Feijão.

O lateral de 28 anos atuou, em 2018, no time da Coreia do Sul, Suwon Bluewings. No Brasil, sua última passagem foi defendendo a equipe do Paraná/PR, em 2017, em 34 jogos. Já o atacante Vitor Feijão, de 22 anos, é bastante conhecido no futebol paranaense, já tendo defendido o Paraná, Coritiba e, em 2018, o Criciúma, onde atuou em 27 jogos.

“Quando eu recebi o convite, não pensei duas vezes. Atuar pelo Ceará, um time de massa e um dos maiores do Nordeste, motiva muito. Já trabalhei com o professor Lisca e conheço bem a metodologia dele. A torcida pode esperar muita garra, determinação e vontade de ganhar títulos”, declarou.

Veja no detalhe:

Francisco Hyun Sol Kim

Apelido: Chico

Posição: Meia

Idade: 27 anos

Naturalidade: Cascavel/PR

Peso: 69kg

Clubes: Atlético Sorocaba/SP, Águia Negra/MS, CENE/MS, Brasiliense/DF, Olímpia/SP, Tupi/MG, XV de Piracicaba/SP, Bragantino/SP, Capivariano/SP, Seoul E-Land/Coréia, CRB/AL, Pohang Steelers/Coréia



Willie Hortencio Barbosa

Apelido: Willie

Posição: Atacante

Idade: 25 anos

Naturalidade: Caravelas/BA

Peso: 64kg

Clubes: Vitória/BA, Vasco/RJ, América/MG, Atlético/GO, Red Bull Brasil/SP, Bragantinho/SP, FC Botosani/Romênia, Apollon Smyrnis/Grécia, Servette/Suíça

Charles Luis Reiter

Apelido: Charles

Posição: Zagueiro

Idade: 30 anos

Naturalidade: Blumenal/SC

Peso: 83kg

Clubes: Joinville/SC, Juventus Jaraguá/SC, Fortaleza/CE, Paysandu/PA, Nagoya Grampus/Japão, Paraná/PR

Cristovam Roberto Ribeiro da Silva

Apelido: Cristovam

Posição: Lateral Direito

Idade: 28 anos

Naturalidade: Feira de Santana/BA

Peso: 67kg

Clubes: Internacional/RS, Corinthians/SP, Feirense/BA, Arapongas/PR, FK Senica/Eslováquia, Londrina/PR, JMalucelli/PR, Paraná/PR, Suwon Bluewings/Coreia do Sul, Ceará/CE.



Vitor Correia da Silva

Apelido: Vitor Feijão

Posição: Atacante

Idade: 22 anos

Naturalidade: São Paulo/SP

Peso: 76kg

Clubes: Osoriense/RS, Paraná/PR, Jacuipense/BA, Coritiba/PR, Criciúma/PR, Ceará/CE