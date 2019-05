Aprece mobiliza deputados federais e senadores para discutir recursos para os municípios

Os prefeitos dos 184 municípios do Ceará cobram aos deputados federais e senadores para ouvi-los sobre as demandas por obras e serviços cobrados pelos moradores. Entre as demandas, os prefeitos cobram mais articulação entre deputados da bancada cearense e o Governo Federal.

A grande preocupação entre os gestores municipais é que, passados cinco meses do mandato do presidente Jair Bolsonaro, muitos convênios estão travados, milhões de reais foram contingenciados e as obras, realizadas em parceria com a União, estão em ritmo desacelerado ou mesmo paradas.

A Associação dos Prefeitos do Ceará (Aprece) decidiu se antecipar para expor aos deputados federais e senadores a agenda de projetos que interessam aos municípios. O presidente da Aprece, Nilson Diniz, anunciou uma nova reunião com a bancada do Ceará em Brasília.

Em entrevista ao Jornal Alerta Geral desta sexta-feira (31), Nilson Diniz falou, também, do arrocho nas contas públicas do Ceará e fez referência a reunião entre o governador Camilo Santana e deputados da bancada aliada no início da semana. Acompanhe a entrevista completa:

Quando

O encontro está programado para o próximo dia 7, a partir das 8 horas da manhã, no auditório da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec). Nilson Diniz aponta 4 assuntos principais que entram na pauta do debate:

1) cessão onerosa do petróleo; 2) liberação de R$ 10 bi no primeiro semestre; 3) aumento de 1% do FPM, e 4) prorrogação de mandatos dos atuais prefeitos.

Interlocução

Os prefeitos querem que os deputados federais e senadores os representem na interlocução com o Governo Federal para recursos serem liberados. Além disso, pedem que o Congresso Nacional agilize a votação de projetos que fortaleçam o municipalismo e garantam mais autonomia aos municípios.