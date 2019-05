Ceará Agora publica foto, por decisão judicial, com autoria identificada

Por decisão do juiz de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Cível do Foro Regional III, Jabaquara, cidade de São Paulo, o site cearaagora.com.br publica, com base no processo Nº 1018253-83.2018.9.26.003, em procedimento do Juizado Especial Cível – Direito Autoral, a foto, com crédito autoral, de Cláudia Martini. A publicação, com base na decisão judicial, que deu início nessa segunda-feira (20 de maio de 2019) e se estende ao dia 23 (quarta-feira) de maio de 2019.

Direção de redação site cearaagora.com.br