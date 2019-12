“Só agora sai esse resultado”, ressalta Beto Almeida sobre demora para eleições suplementares em Aracoiaba

As eleições suplementares que movimentaram o município de Aracoiaba nesse domingo (1), ganharam destaque durante o Bate Papo Político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida no Jornal Alerta Geral desta segunda-feira (2).

Eleito nesse domingo (1) com 10.365 votos, ex-deputado estadual Thiago Campelo (PDT), arrematou 54% dos votos dos eleitores na eleição suplementar em Aracoiaba e será diplomado no próximo dia 13 ao lado da vice Selma Maria Bezerra Gomes como nome prefeito do município. Thiago Campelo derrotou Edim da Bill, o irmão do cantor Wesley Safadão, que conquistou o apoio de 8.731 votos. O novo prefeito cumprirá o mandato por pouco mais de um ano e, em 2020, poderá concorrer à reeleição.

Beto Almeida destaca que o caso de Aracoiaba é um exemplo da lentidão dos plenários na Justiça Eleitoral, relembrando que desde as eleições de 2016 no município, vem sendo questionado o abuso do poder político e econômico pelo prefeito anterior, Antônio Cláudio, afastado do cargo após cassação do mandato pela Justiça Eleitoral.

O jornalista ainda destaca que o atual prefeito de Aracoiaba, Thiago Campelo, que foi derrotado nas eleições passadas, foi quem entrou na justiça para questionar os abusos no município.