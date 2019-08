Sucessão na Capital: PSL tem acordo para indicar vice do Capitão, anuncia Freire

O deputado federal Heitor Freire anunciou, em entrevista ao correspondente do Jornal Alerta Geral na Região dos Inhamuns, radialista Alverne Lacerda, da Rádio Trici FM, de Tauá, que está fechado o acordo do PSL com o PROS para indicação do candidato a vice na chapa a ser encabeçada pelo Capitão Wagner na disputa pela sucessão do prefeito Roberto Cláudio (PDT). A entrevista de Heitor Freire estará no ar, nesta segunda-feira, a partir das 7 horas, no Jornal Alerta Geral.

Heitor antecipou que poderá ser o companheiro de chapa de Wagner, mas outras opções, segundo destacou, deverão surgir no PSL. Ele afirmou que poderia, também, concorrer ao cargo de prefeito da Capital, mas que não pode, nem deve ser irresponsável diante da necessidade que os aliados do presidente Bolsonaro tem para fortalecer a candidatura do Capitão Wagner e impor uma derrota ao grupo de Roberto Cláudio que tenta viabilizar a candidatura do secretário de Governo, Samuel Dias, pelo PDT.

Ao ser questionado sobre a convivência com o deputado estadual André Fernandes, Heitor Freire foi taxativo ao enfatizar que, se deseja disputar a prefeitura da Capital, Fernandes precisa procurar outro rumo. ‘’Ele, hoje, segue o caminho dele e eu sigo o meu. Infelizmente, não estamos mais alinhados, afinados’’, observou Freire, ao dizer que não iria entrar em detalhes sobre as razões para o rompimento dentro do PSL.

O deputado federal Heitor Freire reconheceu divergências na relação com o deputado federal Capitão Wagner, não as colocou como obstáculo para a união do PSL e PROS nas eleições de 2020, afirmou serem necessários – nessa convivência, ajustes para o alinhamento do discurso e expõe certeza que, pela liderança junto aos eleitores, a oposição unida conquistará, com o capitão Wagner, a Prefeitura da Capital.

DECLARAÇÕES INCISIVAS

