Ceará sofre com a 19ª dia seguido de ataques

A onde de ataques na Grande Fortaleza e Interior do Estado continuou na noite desse sábado, 19, e manhã deste domingo, 20. Durante a noite do sábado, um ônibus, em Fortaleza, e um posto de combustíveis, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, foram incendiados. Já neste domingo, uma topique foi alvo dos atentados, na Avenida Castelo Branco, Jangurussu.

Com isso, o Ceará registra o 19ª dia seguido de ataques.

Já foram 218 ataques criminosos contra ônibus, carros, prédios públicos, prefeituras e comércios em 46 dos 184 municípios cearenses. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará confirmou que 399 pessoas já foram detidas por envolvimento nas ações criminosas.

Ações para conter a onda de violência:

+ 100 policiais militares baianos chegaram ao Ceará no dia 6 de janeiro para ajudar no combate à onda de crimes.

+ Camilo Santana pediu a Moro reforços contra ataques.

+ Governo sanciona leis para ampliar enfrentamento ao crime organizado.

+ Para conter violência no Estado, Camilo promete presídio de segurança máxima e fim de regalias.

Ataques na noite de sábado

Criminosos incendiaram ônibus em bairro da periferia de Fortaleza/Foto: Sistema Verdes Mares



O posto de combustível fica na rodovia CE-065 e O posto foi atacado por homens com bombas caseiras (coquetel molotov). Segundo testemunhas, os homens atearam fogo em uma das bomba de combustível e em seguida fugiram. Ninguém ficou ferido, e os próprios funcionários do posto apagaram as chamas.

No outro ataque, no Conjunto Palmeiras, os criminosos pararam um ônibus do transporte coletivo, pediram para que os passageiros saíssem e incendiaram o veículo. O Corpo de Bombeiros apagou as chamas.