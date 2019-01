Jaguaruana registra 137,4 mm. Chove em mais 51 municípios

Até a manhã deste domingo, 20, o Ceará já registrou chuva em 51 municípios. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), até agora, Jaguaruana é o município com o maior volume de precipitação, com 137,4 mm.

Jati vem logo depois de Jaguaruana em quantidade de chuvas, com 68mm, seguido de Maracanaú, com 61mm. Segundo a Funceme, a previsão para este domingo é de nebulosidade variável com eventos de chuva no Litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité, na região Jaguaribana, na Ibiapaba e no Cariri.

Nesse sábado, Fortaleza registrou a maior chuva de 2019. A Funceme apontou 105 mm de chuva no Posto Água Fria, 89,9 mm no Posto Castelão e 60,8 mm no Posto Messejana.

+ Fortaleza acorda com a maior precipitação do ano. Chove em mais de 90 municípios.

+ Chuvas causam transtornos e Defesa Civil registra 21 ocorrências.

10 maiores chuvas por posto no dia: