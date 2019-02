Com 45 votos, Sarto é eleito presidente da Assembléia para o biênio 2019/2020

O deputado estadual José Sarto (PDT) foi eleito, nesta sexta-feira, 1º, presidente da Assembleia Legislativa para o biênio 2019/2020. Sarto recebeu 45 votos. A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, tem, como primeiro vice-presidente, o petista Fernando Santana e, para segunda vice, o deputado Daniel Oliveira (MDB). O deputado estadual Evandro Leitão ocupa a Primeira Secretária.

Sarto, ao lado do Governador Camilo Santana, após eleito presidente da Assembleia Legislativa, embarcou com destino a Brasília para prestigiar a posse do aliado Cid Gomes no Senado. Sarto terá, na próxima segunda-feira, a primeira reunião com os membros da Mesa Diretora para definir diretrizes para o seu mandato e as ações a serem desenvolvidas pela Assembleia Legislativa.

Composição da nova Mesa Diretora da AL para o biênio 2029/2020



Presidente: Sarto Nogueira (PDT);

Primeiro Vice-presidente: Fernando Santana (PT);

Segundo Vice-presidente: Daniel Oliveira (MDB);

Primeiro Secretário: Evando Leitão (PDT);

Segunda Secretária: Aderlânia Noronha (SD);

Terceira Secretária: Patrícia Aguiar (PSD);

Quarta Secretária: Leonardo Pinheiro (PP);

Vogais: Osmar Baquit (PDT), Bruno Gonçalves (PR) e Romeu Aldigueri (PDT).

