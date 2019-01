Beto Almeida: atos criminosos desta madrugada são retaliação a nova postura do Governo

Na noite de quarta-feira (2) e madrugada desta quinta-feira (3), uma série de ataques de criminosos à equipamentos públicos deixou a polícia cearense em alerta com atos de violência e verdadeiros atentados terroristas.

Houve incêndio à equipamentos de fotossensores na Avenida Washington Soares e, nas proximidades do Makro, na BR 116; fogo ateado em ônibus nos Bairros do Parque São José e Edson Queiroz, na cidade de Fortaleza, e a tentativa de derrubada de um viaduto, em Caucaia, com a explosão da base de uma coluna de concreto.

Para o jornalista Beto Almeida, chamou a atenção as imagens da primeira reunião do governador Camilo Santana com seu novo secretariado, a chamada de responsabilidade do governador reeleito em relação aos desafios da nova gestão e a postura do novo secretário da administração penitenciária, Luis Mauro Albuquerque Araujo. Para Beto Almeida, ele está pronto para combater a criminalidade e esses atos são formas de retaliação dos criminosos.

O assunto ganhou destaque no Bate Papo Político, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), entre os jornalistas Beto Almeida e Luzenor de Oliveira, na edição desta quinta-feira (3).

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva, tem mais detalhes sobre essa ação de facções criminosas.

+ Veja mais

Madrugada de terror: bandidos ateiam fogo em vários pontos da Grande Fortaleza

Caririenses na assembleia

Três dos quatro representantes caririenses na Assembleia e na Câmara, têm suas candidaturas questionadas na Justiça. Confira todos os detalhes com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Solon Vieira.

13º para o Bolsa Família

Para os milhares de cearenses da Região Metropolitana de Fortaleza e também no interior do Estado que recebem Bolsa Família, o novo governo anuncia melhorias no programa. Essa era uma das primeiras promessas do então candidato à presidência da república que já se transforma em realidade.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Neto Rodrigues, traz mais informações sobre o 13º salário para os beneficiários.

+ Fique por dentro

Ministro diz que 13º do Bolsa Família vai custar R$ 2,5 bi e chega no fim de 2019

Articulações políticas

O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, atraiu o apoio da bancada do PSL, composta por 52 deputados federais, e provavelmente será reeleito, com larga vantagem, para continuar no comando da Câmara. Para Beto Almeida, isso é a verdadeira estratégia e articulação política, diferente dos antigos “toma lá da cá”, onde era prometido cargos e comissões e troca de favores políticos.

+ Talvez também lhe interesse

Ministro do Turismo destaca importância do setor para o país. Ceará é polo e vive crescimento turístico.

Entrevista exclusiva com o deputado federal José Airton Cirilo

A equipe do Governo Federal repercute o orçamento da União que entra em exercício em 2019. Aprovando em dezembro pelo Congresso Nacional, o orçamento sai do papel sintonizado com muitas diretrizes do governo Jair Bolsonaro. O Ceará tem uma boa parte de recursos e uma das prioridades é a área da saúde.

Para falar sobre o volume de recursos que os estados e os municípios terão em 2019, nós estamos recebemos no Jornal Alerta Geral o deputado federal José Airton Cirilo.

Transferência obrigatória: CE tem R$ 711 milhões no Orçamento da União em 2019, calcula José Airton

Acompanhe a entrevista na íntegra e confira todas as outras notícias na íntegra do Bate Papo do Jornal Alerta Geral, que é gerado pela Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza e transmitido, via satélite, para outras 25 emissoras no Interior do Estado.