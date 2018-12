Bate Papo: semana do Natal é marcada por expectativas sobre o secretariado do 2º Governo de Camilo

Lideranças políticas, dirigentes partidários, deputados estaduais e federais reeleitos ou que perderam as eleições estão na expectativa sobre a definição dos nomes que integrarão o secretariado da segunda administração do Governador Camilo Santana (PT).

Camilo reduziu o número de secretarias, cortou, pelo menos, 997 cargos comissionados e trabalha para, em 2019, economizar R$ 25 milhões com despesas da máquina administrativa.

Com menos secretarias e menos cargos de confiança, Camilo, segundo o jornalista Beto Almeida, em seu Bate Papo Político, no Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), edição desta segunda-feira, terá dificuldades para atender aos partidos aliados que participaram da coligação que ajudou a reelege-lo.

Beto, ao lado do jornalista Luzenor de Oliveira, faz uma análise sobre a movimentação de Camilo, nesta véspera de Natal, para definir os últimos nomes do novo secretariado. Camilo antecipou, nesse final de semana, o nome do Secretário de Justiça e Cidadania do Rio Grande do Norte, Luis Mauro de Albuquerque, para comandar a Secretaria de Administração Penitenciária, criada com a reforma administrativa.

A incerteza sobre a liberação de recursos da União para o Estado e o novo cenário político fizeram Camilo se antecipar com a reforma administrativa, diminuir cargos e anunciar redução de despesas para adequar o Governo ao novo momento político que começa com o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro.

Os nomes dos secretários a serem anunciados, nessa próxima quarta-feira, deixarão descontentamentos entre os aliados que não se sentirão contemplados diante do esforço feito para ajudar Camilo na reeleição.

Justiça Federal barrou a suspensão do BPC para quem não se inscrever no CadÚnico

Confira todos os detalhes com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva:

Entrevista exclusiva sobre futuro do PSDB

O PSDB saiu menor das eleições deste ano e em 2019, entra em um novo ciclo político com menos deputados federais e senadores. Muitos tucanos estão sintonizados com o presidente eleito Jair Bolsonaro.

O senador Tasso Jereissati, principal liderança do PSDB no Ceará, está adotando uma linha de independência. Sobre os novos caminhos do PSDB, entrevistamos no Jornal Alerta Geral o ex-senador Luiz Pontes. Acompanhe.

Assaltantes fazem buraco em parede e arrombam agência bancária em Icó

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Richard Lopes, tem informações em primeira mão sobre o assunto:

Cuidado, muito cuidado

Rodovias estaduais e federais tem movimento mais intenso. Fiscalização é rigorosa e condutores precisam redobrar atenção para evitar acidentes.

Fique por dentro da Operação Natal com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Wanderley Moises:

Confira essa e todas as outras notícias na íntegra do Bate Papo do Jornal Alerta Geral